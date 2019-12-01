Senadora del PAN critica el “Plan B” y lo califica como un abuso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 20:43:37

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Esquivel, expresó su rechazo al llamado “Plan B”, al considerar que la propuesta no busca beneficiar al país, sino proteger intereses políticos.

A través de una publicación en sus redes sociales, la legisladora señaló que el proyecto “es claro: proteger al poder, no a México”, al tiempo que criticó que no atienda problemáticas como la inseguridad, la transparencia electoral o el acceso a la justicia.

Asimismo, sostuvo que la iniciativa “no toca al narco, no limpia elecciones, no garantiza justicia”, y advirtió que, desde su perspectiva, únicamente contribuye a debilitar la democracia para favorecer a unos cuantos.

Finalmente, la senadora concluyó que el “Plan B” no puede considerarse una reforma, sino que lo calificó como “un abuso”.