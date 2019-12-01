Senado se reúne con Roberto Velasco previo a su comparecencia y ratificación en la SRE

Senado se reúne con Roberto Velasco previo a su comparecencia y ratificación en la SRE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 15:44:18
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Ciudad de México, 7 de abril de 2026.- El Senado de la República sostuvo este martes una reunión de trabajo con Roberto Velasco Álvarez, designado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco de su próximo proceso de comparecencia y ratificación.

En el encuentro participaron integrantes de la Junta de Coordinación Política, quienes expusieron diversos planteamientos y posicionamientos en torno a la política exterior y los retos del país en la parte internacional.

La reunión se llevó a cabo como parte de los trabajos previos al análisis legislativo que deberá realizar la Cámara Alta para determinar la ratificación del funcionario.

Por su parte, la Cancillería reiteró su disposición de mantener un diálogo permanente, abierto y franco con el Senado, con el objetivo de fortalecer la política exterior de México mediante la colaboración con el Poder Legislativo y el impulso de la diplomacia parlamentaria.

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