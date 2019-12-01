Senado recibe iniciativa para limitar pensiones de exfuncionarios

Senado recibe iniciativa para limitar pensiones de exfuncionarios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 21:07:38
Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la Cámara de Senadores recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 127 constitucional y establecer límites a jubilaciones y pensiones en entidades públicas.

El objetivo del proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE no perciban más del 50% de lo que gana la presidenta de la República en sus pensiones; es decir, que no superen los 70 mil pesos mensuales.

Castillo explicó que, con esta medida, se estima un ahorro anual de 5 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a programas sociales.

Se prevé que la iniciativa sea turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, donde se elaborará el dictamen que posteriormente será sometido a votación del pleno del Senado.

Noventa Grados
