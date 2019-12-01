Senado ratifica a Roberto Velasco como titular de la SRE entre posturas divididas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 15:29:16

Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- El Senado de la República ratificó este miércoles el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 81 votos a favor y 30 en contra.

La designación fue respaldada por legisladores de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI y el PAN votaron en contra. Tras la aprobación, Velasco Álvarez rindió protesta ante el Pleno para asumir formalmente el cargo.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, destacó la trayectoria del funcionario, al señalar que cuenta con más de siete años de experiencia en la Cancillería y ha ocupado posiciones estratégicas desde 2018, por lo convierte en un perfil capaz de fortalecer el actuar institucional.

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, expresó el respaldo de su bancada al considerar que en la tensión internacional actual se requiere una política exterior con claridad y estrategia.

En contraste, legisladores de oposición cuestionaron el nombramiento. La senadora del PRI, Karla Guadalupe Toledo Zamora, criticó que el Senado se haya limitado a revisar el currículum del funcionario y señaló la necesidad de fortalecer el diálogo con países como Estados Unidos mediante una política exterior más eficaz.

Asimismo, el senador del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, sostuvo que su voto en contra responde a una postura de congruencia institucional, al señalar que México requiere una política exterior que fortalezca sus relaciones estratégicas y su compromiso con los derechos humanos.

Con su ratificación, Roberto Velasco Álvarez asume la titularidad de la Cancillería en un contexto internacional marcado por cambios y desafíos en la política global.