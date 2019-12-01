Senado impulsa alimentación adecuada y saludable en guarderías del IMSS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 22:57:05

Ciudad de México a 19 de febrero de 2026.– La Comisión de Seguridad Social del Senado aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social para fortalecer la alimentación que reciben niñas y niños en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El dictamen, avalado por el órgano legislativo que encabeza el senador Alfonso Cepeda Salas, modifica diversos artículos de la ley con el propósito de garantizar que los servicios de guardería incluyan una alimentación “adecuada y suficiente”, además de fomentar hábitos alimenticios saludables desde la primera infancia.

Las y los legisladores destacaron que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo físico, emocional y social, por lo que consideraron indispensable reforzar las condiciones en que se brinda el cuidado infantil durante la jornada laboral de madres y padres trabajadores.

La reforma también armoniza la Ley del Seguro Social con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a fin de consolidar un marco jurídico más coherente en materia de protección a la niñez.

Entre los cambios aprobados se incluye el uso de lenguaje inclusivo, al incorporar los términos “hijas e hijos” y “aseguradas y asegurados”, ampliando así el alcance de la norma.

Con estas modificaciones, el Senado busca reforzar el enfoque integral en las guarderías del IMSS, colocando la nutrición como un eje central en la protección y desarrollo de la primera infancia.