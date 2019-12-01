Senado define a los 10 candidatos a la FGR; lista será turnada al Ejecutivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 12:49:30

Ciudad de México, a 2 de diciembre 2025.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República definió a los 10 candidatos que compiten por ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero la semana pasada.

La lista de diez aspirantes quedó de la siguiente manera:

Luz María Zarza Delgado.

Maribel Bojorges Beltrán.

Sandra Luz González Mogollón.

Ernestina Godoy Ramos.

Mirna Lucía Grande Hernández.

Luis Manuel Pérez de Acha.

Alfredo Barrera Flores.

Hamlet García Almaguer.

David Borja Padilla.

Miguel Nava Alvarado.

Cabe mencionar que la lista de aspirantes debe ser aprobada por el Pleno de la Cámara Alta, para posteriormente ser enviada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras recibir el listado, la mandataria mexicana deberá integrar una terna que devolverá al Senado, para que en esa instancia se defina al próximo o próxima titular de la FGR por los próximos nueve años.