Senado debatirá en el pleno caso de “El Mencho” tras acuerdo unánime
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:25:38
Ciudad de México, a 23 de febrero de 2026.- El Senado de la República llevará a cabo el día de mañana un debate en el pleno en torno a “El Mencho”, luego de que la Junta de Coordinación Política acordara abrir la discusión entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara alta.

El acuerdo establece que cada grupo parlamentario contará con 10 minutos en tribuna para fijar su postura sobre el tema.

La propuesta fue presentada por el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, y respaldada por el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve.

Aunque durante la deliberación se registró cierta resistencia por parte de algunos integrantes, el planteamiento fue finalmente aprobado por unanimidad, por lo que el debate se desarrollará conforme a lo acordado en la sesión programada para mañana. 

Noventa Grados
