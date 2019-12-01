Guadalupe M.: La misteriosa mujer que llevó a “El Mencho” a su última noche en la sierra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 23:58:51

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2026.- Durante años fue el fantasma más escurridizo del narcotráfico mexicano. El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se convirtió en sinónimo de poder, violencia y desafío abierto al Estado. Pero su historia terminó —según los reportes oficiales— no en un gran operativo internacional ni en una traición interna de alto nivel… sino tras el seguimiento de una mujer cercana a su círculo más íntimo.

La versión que ha trascendido apunta a que la clave no fue un infiltrado armado ni una filtración espectacular, sino la vigilancia discreta sobre una de sus parejas sentimentales. Esa línea de inteligencia habría llevado a fuerzas federales hasta una cabaña en Tapalpa, en el corazón montañoso de Jalisco, territorio históricamente vinculado al bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante años, “El Mencho” construyó un mito de invisibilidad. Cambios constantes de ubicación, círculos de seguridad blindados, comunicaciones cerradas. Sin embargo, la confianza —ese factor impredecible— habría sido su punto débil.

De acuerdo con la narrativa oficial, la vigilancia sobre la mujer identificada como Guadalupe Moreno Carrillo permitió identificar movimientos logísticos inusuales y confirmar una reunión privada. Una vez corroborada la presencia del capo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional desplegaron el operativo.

Lo que siguió fue un enfrentamiento armado que terminó con el abatimiento del líder criminal más buscado del país.

El golpe no solo fue operativo; fue simbólico. Durante más de una década, Oseguera Cervantes encabezó una expansión territorial agresiva, caracterizada por demostraciones públicas de fuerza, bloqueos carreteros y ataques coordinados contra fuerzas del Estado.

Que su caída haya estado vinculada a un descuido en el ámbito personal añade una dimensión casi novelesca al episodio: el líder que desafió al aparato de seguridad nacional terminó localizado por la ruta más humana y menos predecible.

La historia de “El Mencho” no solo fue la de un hombre, sino la de una organización que consolidó presencia en múltiples estados y que convirtió la violencia en mensaje político. Su muerte cierra un capítulo, pero no garantiza que el siguiente sea menos sangriento.

Lo que sí queda claro es que, en el tablero del crimen organizado, a veces no gana el más armado ni el más temido… sino quien se cuida de no cometer el error más pequeño.