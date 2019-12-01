Semmujeris reúne a mujeres líderes para inspirar a nuevas generaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 19:31:48

Morelia, Michoacán; 03 de julio de 2026.- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Michoacán, realizó el foro "Rompiendo techos de concreto: Mujeres líderes en diversos sectores".

El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa esta acción con el propósito de inspirar a las mujeres morelianas, fortalecer su liderazgo y demostrar que no están solas en la construcción de sus proyectos personales y profesionales.

El encuentro fue moderado por Susana Aguilar Martínez y contó con la participación de Margarita María Baquero Umaña, Liliana Judith Vizcaíno Monroy, Georgina Calderón Rodríguez, María de Lourdes Vázquez Moreno, Paulina Solórzano Orozco, Ana Cristina Ledesma Figueroa y Karla Martínez Martínez, quienes compartieron sus historias de vida, los retos que enfrentaron y las decisiones que las llevaron a consolidarse en distintos ámbitos profesionales.

La titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó que escuchar las experiencias de otras mujeres permite que más niñas, jóvenes y adultas sepan que existen redes de apoyo y referentes que las motivan a perseguir sus metas y abrir nuevos caminos.

A través de este foro, Semmujeris fortaleció un espacio de diálogo, vinculación y reconocimiento que impulsa la igualdad sustantiva y promueve el liderazgo de las mujeres en Morelia.