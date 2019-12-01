Semigrante va por 4 mil reencuentros familiares este 2026; suma 500 citas para visa en febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 14:30:32

Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) logró la gestión de 500 citas para obtener la visa del programa Reencuentro Familiar (Refami) en lo que va del mes de febrero de 2026, y pretende alcanzar las cuatro mil citas de dicho programa durante 2026.

El titular de la dependencia, Antonio Soto Sánchez, resaltó que “este incremento refleja el esfuerzo en los procesos de atención y el compromiso con las y los beneficiarios, quienes durante muchos años no han podido reencontrarse con sus familiares”.

Asimismo, el funcionario reconoció el esfuerzo realizado por los enlaces migrantes de cada municipio, ya que a través de ellos se ha logrado agilizar los trámites de las personas beneficiarias.

Con la meta de cuatro mil visas, el programa se consolida como un pilar de apoyo humanitario para las familias michoacanas que buscan superar las barreras de la migración y lograr el reencuentro con sus seres queridos.

Para realizar este trámite, los interesados pueden acudir con el enlace migrante ubicado en su respectivo ayuntamiento o a las oficinas de Semigrante, en la calle Colegio Militar 230, colonia Chapultepec Norte, en Morelia.