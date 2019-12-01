Semigrante ofrece traducciones gratuitas de documentos oficiales

Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) ofrece el servicio gratuito de traducción de documentos oficiales, una herramienta importante para facilitar trámites legales, educativos y administrativos. Con esta acción, se brinda certeza y apoyo directo a las personas migrantes y a sus familias radicadas en Michoacán.

A través de este servicio, la dependencia realiza la traducción de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, apostilles, certificados escolares y boletas de calificaciones, exclusivamente del idioma inglés al español y viceversa, sin ningún costo para las y los solicitantes.

El trámite tiene un tiempo estimado de tres a cinco días hábiles, dependiendo de la carga de trabajo, y para solicitar este servicio se requiere copia del documento a traducir, así como una identificación oficial vigente de la o el interesado o de un familiar directo.

Este beneficio representa un ahorro significativo para la economía familiar, ya que en el sector privado el costo de traducción puede alcanzar los 700 pesos por página; y en la secretaría el proceso es totalmente gratuito.

Tan solo durante 2025, la Semigrante procesó 10 mil 660 servicios de traducción, lo que se traduce en 12 mil 872 páginas certificadas. Esta labor generó un ahorro directo superior a los 6 millones de pesos en beneficio de la economía de las y los michoacanos. Las y los interesados en este servicio pueden solicitarlo en las instalaciones de la secretaría, ubicada en Colegio Militar 230, Chapultepec Norte en Morelia.