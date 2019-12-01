Semigrante facilita acceso a beneficios de EUA para trabajadores, viudas y cónyuges de paisanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 14:25:10
Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) informa que el próximo 16 de diciembre se contará con la visita del personal de la Oficina de Beneficios Federales (FBU) de la Embajada de los Estados Unidos en México, con el propósito de fortalecer la atención a las y los michoacanos que buscan acceder a una pensión del Seguro Social estadounidense.

Durante esta jornada se estarán recibiendo y revisando solicitudes de pensión por primera vez, correspondientes a trabajadores, menores, viudas y cónyuges que cumplen con los criterios establecidos por la FBU.

Se informa que no serán considerados casos que no correspondan a una primera solicitud, como personas que ya hayan aplicado previamente y fueron rechazadas por falta de créditos suficientes, personas deportadas, ni casos donde el número de Seguro Social no sea válido o no pertenezca al solicitante.

Asimismo, se recibirán expedientes de personas que cuenten con cita en la Embajada para cambio de banco o asignación de número de Seguro Social, siempre que se trate de un trámite por primera vez y hayan cumplido el mes calendario requerido.

La fecha límite para la recepción de solicitudes será el 12 de diciembre a las 12:00 horas, sin excepción. Se recuerda que el personal de la secretaría funge como primer filtro para garantizar que los expedientes cumplan con los requisitos.

La Semigrante refrenda su compromiso con las y los michoacanos en el exterior y sus familias, acercando servicios y facilitando el acceso a beneficios federales que contribuyen a su bienestar. Para mayor información, pueden acudir con el enlace migrante de cada municipio o a las oficinas de la dependencia, ubicadas en la calle Colegio Militar 230, Chapultepec Norte, en Morelia.

