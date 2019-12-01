SeMigrante espera apoyar más de 60 emprendimientos para autoempleo, estima Toño Soto

SeMigrante espera apoyar más de 60 emprendimientos para autoempleo, estima Toño Soto
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:11:50
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Morelia, Michoacán, a 14 de abril del 2026.- La Secretaría del Migrante en Michoacán (SeMigrante) anunció la convocatoria para el programa de autoempleo “Sueño Michoacano” con el cual el gobierno del estado apoya a familias de personas migrantes para que puedan emprender un negocio, anunció Antonio Soto Sánchez, titular de la dependencia estatal.

En conferencia de prensa, el secretario del Migrante señaló que el año pasado se apoyaron 59 emprendimientos migrantes, de manera que para este año se espera apoyar a una cantidad similar. Recalcó que para esta convocatoria se ejercerá un recurso conjunto estado-migrantes cercano a los tres millones y medio.

La convocatoria estará abierta del 14 de abril al 08 de mayo, se cuenta con un comité técnico que evalúa la viabilidad de los proyectos presentados; apuntó que entre los principales emprendimientos están negocios relacionados a oficios como pintura, herrería, autolavados, taquerías, barberías, renta de mobiliario y equipo, abarrotes, carnicerías.

Toño Soto destacó que el 22 por ciento de los hogares michoacanos viven de las remesas, se estima que el año anterior llegaron al estado más de cinco mil millones de dólares en remesas. Apuntó que hasta el inicio del 2026 se contabilizan casi medio millón de trabajadores en Estados Unidos con Visa de trabajo, el 90% de ellos son mexicanos.

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