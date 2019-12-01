Semigrante entrega tarjetas Orgullo Migrante y visas a 50 beneficiarios de Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 19:25:44

Zamora, Michoacán, 21 de febrero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) realizó la entrega de tarjetas Orgullo Migrante y visas del programa Reencuentro Familiar (Refami) a 50 beneficiarios del municipio de Zamora, con el objetivo de fortalecer la economía de las familias y promover la reunificación con sus seres queridos en Estados Unidos.

Durante el evento, se otorgaron tarjetas Orgullo Migrante, las cuales permiten acceder a descuentos y beneficios en establecimientos comerciales, servicios médicos y diversos trámites, brindando un respaldo directo a las y los migrantes y sus familias.

Asimismo, se entregaron visas Refami, dirigidas a personas adultas mayores de 65 años que buscan reencontrarse con sus familiares después de años de separación.

El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado de acompañar a las familias y reconocer su aportación al desarrollo de Michoacán.

“Cada tarjeta y cada visa que entregamos representa una historia de esfuerzo, de trabajo fuera de casa y, sobre todo, de esperanza. Nuestro compromiso es estar cerca de ustedes y seguir generando programas que respondan a sus necesidades”, señaló.

La Semigrante reiteró que continuará recorriendo los municipios para acercar sus programas y servicios a quienes más lo necesitan, fortaleciendo así el respaldo institucional a la comunidad migrante michoacana.