Semigrante entrega tarjetas Orgullo Migrante en Irimbo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 15:51:10

Irimbo, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) entregó 70 tarjetas Orgullo Migrante en el municipio de Irimbo, como parte de la estrategia para fortalecer el acompañamiento a las familias con vínculos en el extranjero.

Durante la entrega, el titular de la dependencia, Antonio Soto Sánchez, destacó que en esta región del oriente michoacano muchas familias mantienen vínculos estrechos con Estados Unidos, cimentados en el esfuerzo y la solidaridad

Asimismo, reconoció la existencia de espacios emblemáticos como el Parque del Migrante que se encuentra en dicho municipio, y que rinde homenaje a quienes han salido de su tierra en busca de mejores oportunidades y continúan apoyando a sus comunidades.

“La tarjeta Orgullo Migrante es un reconocimiento al esfuerzo que hay detrás de cada remesa. Es una herramienta que fortalece el vínculo con nuestros connacionales y acerca más servicios para su bienestar y el de sus familias”, declaró el funcionario.

Con esta acción, Semigrante refrenda su compromiso de seguir trabajando por las y los michoacanos, sin importar dónde se encuentren, para garantizar cercanía, atención y acompañamiento permanentes.