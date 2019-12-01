Semigrante entrega tarjetas “Orgullo Migrante” en Cuitzeo

Semigrante entrega tarjetas “Orgullo Migrante” en Cuitzeo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 16:25:09
Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- La Secretaría del Migrante de Michoacán (Semigrante) realizó la entrega de 50 tarjetas “Orgullo Migrante” a habitantes del municipio de Cuitzeo, un beneficio que reconoce y respalda a las familias michoacanas que reciben remesas.

Con dichas tarjetas podrán acceder a beneficios preferenciales otorgados por el Ayuntamiento de Cuitzeo, entre ellos un 10 por ciento de descuento en el pago del servicio de agua y 100 por ciento en recargos.

Con Cuitzeo, son ya 50 ayuntamientos los que forman parte de esta estrategia, así como más de 150 empresas ubicadas en 29 municipios, que ofrecen descuentos y servicios preferenciales.

La expansión de esta red demuestra el compromiso creciente de los gobiernos municipales y del sector privado para fortalecer los lazos con quienes, desde lejos, siguen siendo parte fundamental de Michoacán.

Las y los interesados pueden tramitar su tarjeta en Financiera para el Bienestar (Finabien), con el Enlace Migrante ubicado en cada ayuntamiento o en las instalaciones de la Secretaría del Migrante, en Colegio Militar 230, Chapultepec Norte en la capital michoacana.

Noventa Grados
