Semigrante alcanza cifra récord en citas para reencuentros familiares

Morelia, Michoacán, a 26 de enero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) registra un avance histórico en el programa Reencuentro Familiar (Refami), al incrementar de manera significativa el número de citas programadas para este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante enero de 2026, el programa Refami proyecta 324 citas, una cifra que supera drásticamente las 11 realizadas en el mismo mes del año anterior. Este incremento refleja el fortalecimiento de la atención a personas adultas mayores que anhelan reencontrarse con sus familias en Estados Unidos.

Tan solo durante el primer mes de 2026, el programa logró programar dos mil 200 citas, una cifra récord que ya supera la actividad de todo el año anterior, cuando se realizaron mil 515 trámites. Este logro en la agenda anual demuestra la agilidad en los procesos de gestión y el compromiso por reducir los tiempos de espera para las y los beneficiarios.

Impulsada por estos resultados, la Semigrante proyecta alcanzar las cuatro mil citas de Refami durante 2026. Con esta meta, el programa se consolida como un pilar de apoyo humanitario para las familias michoacanas que buscan superar las barreras de la migración y lograr el reencuentro.

Las y los interesados en realizar este trámite pueden acudir con el enlace migrante ubicado en su ayuntamiento o a las oficinas de la secretaría, ubicadas en la calle Colegio Militar 230, colonia Chapultepec Norte, en Morelia.