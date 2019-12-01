Semigrante acerca servicios y programas a familias migrantes en Múgica, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 15:51:21

Múgica, Michoacán, 17 de abril de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) llevó a cabo la Jornada Regional de Atención a Personas Migrantes y sus Familias en el municipio de Múgica, con la participación de presidentes municipales de la región, para acercar los servicios y programas a la población.

Durante la jornada, se presentaron los 33 servicios que ofrece la dependencia, entre ellos la gestión de visas del programa Reencuentro Familiar (Refami), la entrega de tarjetas Orgullo Migrante, el servicio de traducción, así como asesorías y diversos apoyos orientados a mejorar la calidad de vida de las familias michoacanas.

Asimismo, se entregaron 100 tarjetas Orgullo Migrante, las cuales brindan acceso a descuentos y beneficios en distintos establecimientos; y 70 visas Refami, que permitirán a personas adultas mayores reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos tras años de separación.

“Estas jornadas nos permiten estar en territorio, escuchar y atender de manera directa y, sobre todo, ayudar a que las y los michoacanos puedan reencontrarse con sus seres queridos. Nuestro compromiso es claro: acercar soluciones reales a las familias migrantes”, declaró el titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán refrenda su compromiso de trabajar con cercanía, sensibilidad y empatía en favor de la comunidad migrante y sus familias.