Semigrante acerca servicios a migrantes y sus familias en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 14:19:45

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) realizó una jornada de atención a personas migrantes y sus familias en Morelia, con la que acercó programas y servicios para atender sus necesidades. Como parte de las actividades, se entregaron 41 pasaportes estadounidenses y 14 visas del programa Reencuentro Familiar (Refami), además de 56 tarjetas Orgullo Migrante.

En esta jornada participaron personas beneficiarias de Morelia, Cuitzeo, Charo, Tarímbaro, Chucándiro, Tuxpan, Acuitzio, Zacapu, Huetamo, Huandacareo, Epitacio Huerta y Tangancícuaro, lo que permitió ampliar la atención a familias de distintas regiones de Michoacán.

Los pasaportes fueron entregados a participantes de la Feria del Pasaporte, mientras que las visas Refami beneficiaron a personas adultas mayores, quienes recibieron acompañamiento durante el proceso de solicitud, lo que les permitirá reencontrarse con sus hijas e hijos que radican en Estados Unidos.

Por otro lado, las tarjetas Orgullo Migrante otorgan descuentos y beneficios en establecimientos participantes. Estas acciones forman parte del trabajo de Semigrante para acercar la atención y los programas de apoyo a las personas migrantes y sus familias.

Con estas acciones, Semigrante refrenda su compromiso de llevar jornadas de atención a los municipios del estado para facilitar el acceso a sus servicios y atender las necesidades de las familias michoacanas.