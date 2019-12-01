Semigrante acerca beneficios federales de EE. UU. a michoacanos en una jornada de atención

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) llevó a cabo con éxito la jornada de atención de la Oficina de Beneficios Federales (FBU) de la Embajada de los Estados Unidos en México, beneficiando a 90 personas de 9 municipios michoacanos.

Durante esta jornada, realizada en Morelia, se brindó atención a beneficiarias y beneficiarios originarios de la capital del estado, Tarímbaro, Lázaro Cárdenas, San Lucas, Apatzingán, Numarán, Zinapécuaro, Ciudad Hidalgo y Villamar, quienes acudieron para realizar trámites relacionados con solicitudes de pensión por primera vez, así como procesos de cambio de banco o asignación de número de seguro social, de acuerdo con los criterios establecidos.

La actividad permitió acercar servicios federales estadounidenses a la población migrante y sus familias, evitando traslados y facilitando el acceso a derechos adquiridos por años de trabajo en Estados Unidos.

El funcionario estatal, Antonio Soto destacó que desde la dependencia se mantiene el compromiso de seguir impulsando este tipo de jornadas que acercan trámites y derechos a la población migrante. “Desde la Secretaría del Migrante continuamos fortaleciendo los vínculos institucionales y facilitando los trámites que permiten a las y los michoacanos acceder a beneficios que han ganado con años de trabajo en Estados Unidos, nuestro objetivo es que estos procesos sean más cercanos, claros y accesibles para quienes más lo necesitan”, señaló.

La Semigrante refrenda su compromiso de seguir generando vínculos institucionales que fortalezcan la atención, el bienestar y la certeza jurídica de las y los michoacanos en contexto de migración.