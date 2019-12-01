Semana de Noche de Muertos registró más de un millón de turistas y mil 960 mdp en derrama económica: Bedolla

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que Michoacán registró una jornada histórica durante la Semana de Celebración de la Noche de Muertos del 23 de octubre al 2 de noviembre de 2026, periodo en el que se registró una afluencia de un millón 31 mil turistas y visitantes, tanto nacionales como internacionales y una derrama económica total de mil 960 millones de pesos, impulsando directamente la economía local.

Señaló que durante este periodo de celebraciones, la ocupación hotelera en destinos clave como Pátzcuaro y Morelia alcanzó un 100 por ciento, mientras que las plataformas digitales registraron un 95 por ciento de reserva, lo cual se reflejó también en las infraestructuras de transporte del estado, pues el Aeropuerto Internacional de Morelia registró más de 134 mil pasajeros en octubre, un incremento superior al 6.1 por ciento respecto al 2025, al tiempo que las terminales de autobuses trasladaron a 413 mil 602 pasajeros.

El mandatario estatal resaltó que se logró la presencia de turistas procedentes de los 32 estados del país y de más de 40 países entre los que resalta China, Estados Unidos, España, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia e India, entre otros. Asimismo, la oferta turística incluyó más de 700 actividades distribuidas en las 7 regiones del estado, así como el crecimiento y consolidación de atracciones turísticas, como los Manantiales de Urandén ("El camino de las ánimas"), que registró un crecimiento del 66 por ciento al pasar de 6 mil visitantes en 2025 a más de 10 mil en 2026.

Dio a conocer que se contó con 20 embajadores bilingües e intérpretes (chino, inglés y francés), códigos QR con menús e información en distintos idiomas, y una sólida coordinación interinstitucional con Fonatur, INAH, Guardia Nacional, Protección Civil, ayuntamientos y autogobiernos.

Puntualizó que los estudios del Observatorio Turístico de Michoacán ratifican el éxito de la estrategia, ya que el 96 por ciento de los visitantes calificó su experiencia como excelente o buena, el 95 por ciento recomienda vivir esta tradición ancestral y el 90 por ciento expresó su intensión firme de regresar a la entidad, demostrando que la Semana de Noche de Muertos trasciende fronteras y posiciona a Michoacán como el corazón del encuentro entre las culturas del mundo.