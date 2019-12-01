Semana de Noche de Muertos en Michoacán atraerá hasta un millón de visitantes: Bedolla

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se espera la llegada de entre 800 mil y un millón de turistas nacionales y extranjeros a Michoacán con motivo de la tradicional Semana de Noche de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas del estado, que llena de luz, color y misticismo a sus pueblos y comunidades.

El mandatario detalló que la proyección de afluencia turística corresponde al periodo del 23 de octubre al 2 de noviembre, durante el cual las siete regiones turísticas de la entidad ofrecen experiencias para conocer las tradiciones que mantienen viva la memoria de quienes ya no están, entre velaciones, altares, ofrendas, visita a panteones y gastronomía tradicional.

Ramírez Bedolla destacó que la celebración contempla más de 700 actividades culturales, artísticas y ceremoniales, que permiten a visitantes nacionales e internacionales acercarse a las raíces y a la riqueza cultural de Michoacán, desde la emblemática región Lacustre hasta los distintos rincones del estado.

Asimismo, está previsto que la demanda en ocupación hotelera llegue al 100 por ciento como en años anteriores, principalmente en zonas como Morelia y la ribera del lago de Pátzcuaro, donde se concentran la mayor cantidad de actividades y sitios turísticos.

Finalmente, el gobernador invitó a las y los visitantes a disfrutar de esta celebración con respeto a las costumbres de las comunidades y recordó que la programación completa se puede consultar a través del sitio oficial visitmichoacan.com.mx⁠.