Sejuve impulsa la Ley Kuri con foros y atención psicológica para jóvenes en Querétaro

Querétaro, Qro., 16 de abril de 2026.- La titular de la Secretaría de la Juventud (Sejuve), Virginia Hernández Vázquez, informó que la dependencia continúa trabajando en la difusión de la Ley Kuri, iniciativa del gobernador Mauricio Kuri para proteger a niñas, niños y adolescentes en el uso de redes sociales.

Como parte de estas acciones, dijo, se realizó un foro con más de mil 300 jóvenes en el que especialistas abordaron temas de privacidad digital, riesgos de interactuar con desconocidos, extorsiones y ciberbullying.

“Durante el encuentro, la ponente Natalia Ortuño compartió su testimonio sobre cómo el acoso digital afectó gravemente a su familia, subrayando la necesidad de concientizar y hablar abiertamente de estos temas”.

Destacó que la campaña No te la juegues busca sensibilizar a la juventud sobre el uso responsable de las redes sociales, fomentando la diversión y la convivencia, pero siempre con responsabilidad y cuidado de la integridad personal.

“Nuestros jóvenes necesitan estas herramientas para protegerse y manejar adecuadamente las redes sociales”.

Afirmó que tras el foro, varios jóvenes se acercaron a los servicios de atención psicológica de la Secretaría para recibir acompañamiento, ya sea por experiencias propias de bullying en redes o por conocer casos cercanos. Aunque los reportes formales por este tipo de situaciones son pocos, la dependencia mantiene abiertos sus servicios de apoyo psicológico y asesoría.

Adelantó que próximamente se realizará una rueda de prensa para anunciar nuevas acciones que se sumarán al programa de prevención digital que Sejuve impulsa desde hace cuatro años.

Recordó que la Ley Kuri es una normativa que aprobó el Congreso de Querétaro (vigente desde agosto 2025) que protege a menores de edad en el entorno digital, prohibiendo el acceso a redes sociales a menores de 14 años y requiriendo consentimiento parental para adolescentes de 14 a 18 años. Esta iniciativa del gobernador Mauricio Kuri busca combatir el grooming y mejorar la seguridad digital.