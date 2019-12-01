SEJUVE e IMJUVE de Querétaro fortalecen lazos en encuentro nacional en el estado de Nayarit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 10:03:24
Tepic, Nayarit, 17 de octubre del 2025.- Con el propósito de fortalecer los lazos de colaboración y definir estrategias conjuntas en favor del desarrollo integral de la juventud mexicana, la titular de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, participó en la Segunda Reunión Nacional de Coordinación entre el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y las Instancias de Juventud de las Entidades Federativas (IJEF) que se llevó a cabo en el estado de Nayarit.

Hernández Vázquez destacó la importancia de mantener una agenda común entre los estados y la federación, que permita atender de manera integral las necesidades y aspiraciones de las y los jóvenes.

“Este tipo de espacios son fundamentales para compartir experiencias, unificar esfuerzos y construir estrategias que realmente impacten en la vida de las y los jóvenes. En Querétaro seguimos comprometidos con generar políticas que les brinden más oportunidades de crecimiento”, expresó.

Durante los dos días del encuentro, convocado por el IMJUVE, se abordaron temas clave para impulsar políticas públicas que promuevan la participación activa de las y los jóvenes en los distintos ámbitos sociales, económicos y culturales del país. Asimismo, se revisaron los avances de los programas federales y estatales dirigidos a fortalecer las oportunidades de desarrollo juvenil.

Finalmente, Virginia Hernández, el titular del IMJUVE, Abraham Carro Toledo y las instancias de la juventud de los estados, acordaron seguir trabajando de manera coordinada para impulsar iniciativas que fortalezcan las capacidades de las y los jóvenes en todo el país.

 

 

