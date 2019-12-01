Seimujer y SSP transforman tiendas Oxxo en Zonas Seguras para las mujeres

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Seiscientas tiendas Oxxo en Michoacán ahora son Zonas Seguras para las mujeres al formar parte de una red estatal de resguardo y atención inmediata para las michoacanas en situación de riesgo, una acción coordinada entre las secretarías de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) y de Seguridad Pública (SSP) con la empresa.

La titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano González, destacó la importancia de este trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada, al señalar que la colaboración con Oxxo representa “un vínculo de corresponsabilidad social que salva vidas”. Subrayó que las tiendas se transformarán en puntos estratégicos de protección, “hoy Grupo Oxxo se convierte en un agente social de cambio. Cada tienda será un lugar donde una mujer pueda pedir ayuda, ser acompañada con empatía y activar un protocolo seguro. Es la red más grande de resguardo que tendremos en Michoacán”.

Más de 5 mil trabajadoras y trabajadores de Oxxo serán capacitados en prevención de la violencia, atención sensible, primeras respuestas de ayuda y aplicación del protocolo de Zona Segura, para que cada establecimiento pueda brindar apoyo inmediato. La atención será respaldada por un trabajo coordinado con la SSP, a través del 911 y el C5i, para una respuesta rápida y acompañamiento institucional.

El titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, afirmó que la Guardia Civil estará presente y con capacidad de reacción en estos espacios, destacando que “la seguridad también se construye desde la empatía y la proximidad”. Señaló que la institución será un aliado permanente y llamó a que más empresas se sumen a este compromiso por la vida y la seguridad de las mujeres.

El gerente regional de Oxxo, Jorge Alberto Gaytán Fonseca, refrendó la disposición del grupo para trabajar con sensibilidad y responsabilidad social en favor de las michoacanas.

La estrategia Zona Segura tendrá cobertura en 71 municipios, beneficiará a más del 80 por ciento de las mujeres del estado y forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Michoacán para construir entornos libres de violencia y garantizar que cada mujer cuente con un lugar seguro al cual acudir en situaciones de emergencia.