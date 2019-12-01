Seimujer respalda iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el feminicidio

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) celebra la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, firmada este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que fortalece el acceso a la justicia para las mujeres, consolida la investigación con perspectiva de género y representa un paso firme para combatir la impunidad en los casos de violencia feminicida.

Durante la conferencia matutina, la presidenta explicó que el objetivo de esta nueva legislación es erradicar el feminicidio en México, garantizando que toda muerte violenta de una mujer sea investigada con perspectiva de género. Asimismo, señaló que la iniciativa busca evitar que estos casos sean clasificados erróneamente como homicidio u otros delitos, homologar la actuación de las fiscalías y fortalecer las acciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño.

La propuesta contempla investigaciones ininterrumpidas mediante turnos continuos, protocolos homologados para las autoridades de procuración de justicia, medidas de prevención y criterios comunes que permitan brindar una respuesta más eficaz y con enfoque de derechos humanos en todas las entidades federativas. Además, fortalece el régimen de sanciones para quienes cometan este delito y garantiza medidas de reparación integral, atención, protección y acompañamiento para las víctimas indirectas, como hijas, hijos y familiares, a fin de asegurar su acceso a la justicia y a los apoyos necesarios tras un feminicidio.

La titular de Seimujer, Alejandra Anguiano, destacó que en Michoacán ya se impulsan acciones alineadas con estos principios mediante el fortalecimiento de la atención integral a mujeres víctimas de violencia a través de los 127 Centros LIBRE, donde se brinda acompañamiento psicológico, jurídico y de trabajo social de manera gratuita a víctimas directas e indirectas. Agregó que la dependencia mantiene campañas permanentes de prevención, capacitación a servidoras y servidores públicos, así como coordinación con instituciones de seguridad, procuración de justicia y gobiernos municipales para fortalecer las rutas de atención.

“La violencia contra las mujeres debe enfrentarse con instituciones fuertes, atención oportuna y justicia. Toda acción que fortalezca la prevención del feminicidio garantice investigaciones con perspectiva de género y combata la impunidad representa un avance para los derechos de las mujeres”, afirmó la funcionaria estatal.

Finalmente, la secretaria reiteró el compromiso de Seimujer de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, atención y acompañamiento a las mujeres y sus familias, al señalar que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es fundamental para garantizar una vida libre de violencias y avanzar hacia una justicia efectiva para todas.