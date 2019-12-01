Seimujer beneficia a mil 760 michoacanas con la instalación de 22 salas de lactancia

Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) continúa con la instalación de salas de lactancia para que las mujeres cuenten con espacios dignos, higiénicos y tranquilos donde puedan amamantar y atender las necesidades de sus bebés.

De agosto de 2024 a noviembre de 2026, se han habilitado 22 salas en instituciones públicas, municipios y Centros LIBRE, con lo que se ha beneficiado a mil 760 mujeres y sus infancias, al facilitar la continuidad de la lactancia durante las actividades cotidianas y laborales.

La dependencia, encabezada por Alejandra Anguiano González, promueve que los cuidados se asuman como una responsabilidad colectiva mediante condiciones que permitan a las mujeres ejercer su maternidad y continuar con su desarrollo personal y profesional.

En estas salas es posible amamantar, realizar la extracción y el almacenamiento de leche materna, así como cambiar pañales. Además, ofrecen un entorno cálido y silencioso que favorece el vínculo entre las madres y sus bebés durante la primera infancia.

Los espacios se encuentran en lugares como la Escuela Normal de Educación Indígena de Cherán, el Centro LIBRE de Ario de Rosales, el Instituto de la Mujer Zitacuarense, el Mercado Vasco de Quiroga de Pátzcuaro y el Ayuntamiento de Churumuco. También tienen presencia en centros penitenciarios, Casa Cuca García y el C5 Michoacán, lo que amplía el acceso en distintos entornos.

La Seimujer reafirma su compromiso de garantizar el derecho de las mujeres a contar con espacios que dignifiquen la maternidad, impulsando que las instituciones integren los cuidados como un pilar fundamental para el bienestar integral de las mujeres y sus infancias.