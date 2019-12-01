Seguridad vial para turistas de Huandacareo: Bedolla arranca construcción de Boulevard de los Balnearios

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 13:47:08

Huandacareo, Michoacán, a 31 de agosto del 2025.- Los turistas y visitantes podrán llegar ahora de una forma segura a los balnearios de Huandacareo, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco del arranque de la obra de construcción de la avenida Lázaro Cárdenas, que será conocida como Boulevard de los Balnearios.

Durante su intervención, el mandatario estatal recalcó que esta fue una obra comprometida en campaña dijo, pues también es apoyo a la economía de la demarcación, pues recibe visitantes locales de Morelia, pero también de entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro.

Destacó que esta avenida cumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de movilidad y seguridad vial, pero además,

Por su parte, Alexis Velázquez, alcalde de Huandacareo, señaló que esta obra había sido prometida desde hace algunos años por administraciones anteriores, sin embargo, no lograba ponerse en marcha, a pesar del beneficio económico que representa para los habitantes del municipio.

Asimismo, reiteró que la economía del municipio se verá beneficiada, pues la mayoría de los balnearios y parques acuáticos son empresas familiares que generan empleos para sus propios habitantes.

El gobierno del estado ha invertido más de 450 millones de pesos en la región, con obras como mejoramiento carretero y otras obras bajo el esquema de obras por cooperación o también obras multianuales, destacó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la SCOP.

La avenida, dijo, forma parte de obras a las que se destinan recursos multianuales, con un acceso de un kilómetro que contempla nuevo drenaje, pavimento, banquetas, señalización para ciclistas y más características que modernizarán el camino.