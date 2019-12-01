Seguridad, gran pendiente en la administración bedollista; solo 6 páginas dedicaron en su informe: Memo Valencia

Seguridad, gran pendiente en la administración bedollista; solo 6 páginas dedicaron en su informe: Memo Valencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 17:10:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- El Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, presentado a los diputados locales es un documento que carece de autocrítica, improvisado y con errores, en donde exhiben más imágenes que resultados, los cuales son insuficientes porque la realidad rebasó el discurso del mandatario michoacano, aseguró el dirigente estatal, Memo Valencia, al presentar un contrainforme en la Tribuna del Pueblo. 

“Seguir presumiendo que antes estábamos peor cuando sigue corriendo la violencia, es un insulto para los ciudadanos, especialmente para las víctimas”, dijo. 

El líder del Revolucionario Institucional destacó que el gran pendiente en el cuarto año de administración morenista es la seguridad, la cual no se atreven a nombrar y sí la disfrazan de “Paz en el estado”, además de seguir culpando a pasadas administraciones.

Insistió en la falta de estrategia y apoyo federal para el combate a los grupos del crimen organizado que mantienen diferentes regiones de la entidad sumidas en inseguridad y violencia, la cual ni siquiera le valió una mención a la presidenta, Claudia Sheinbaum en sus cinco visitas a Michoacán.

“¿Cuál paz? Solo que sea la paz, paz, paz de los balazos. Si por eso le llaman paz, entonces se aplica. La presidenta en su visita a esta entidad no dijo una sola palabra sobre inseguridad y sobre violencia en Michoacán, y ha venido, tres veces, cuatro”, mencionó.

Memo Valencia afirmó también que en educación no ha habido ciclos escolares completos como lo ha pregonado la administración bedollista; además de las malas obras publicitadas como logros, tal es el caso del Mercado de Pátzcuaro, e indicó que no hay conservación carretera a pesar de que el gobierno estatal ha invertido en caminos del orden federal, sin contar la falta de transparencia y de rendición de cuentas de proyectos como es Jalo Fest, en sus diversos conciertos realizados.

Lo que sí reconoció el líder priista es que se ha contenido el endeudamiento “se habla de un saneamiento financiero y hasta un milagro. Eso hasta el momento es cierto. Esperemos que no nos vayan a salir con una sorpresa como la de ayer en el Congreso de que un día para otro le aumentaron un 22 por ciento al presupuesto, cuando la expectativa de inflación es del 4 por ciento”.

Finalmente, el diputado por el PRI propuso como una posible medida para tratar de disminuir los índices delictivos en Michoacán, como Revolución Social que ha trabajado en Morelia de la mano de la gente, “ahí está un ejemplo claro de cómo la participación ciudadana puede lograr grandes resultados, fomenten la participación de la ciudadanía en los temas del combate a la criminalidad, se puede, claro que se puede. Revolución Social son ciudadanos”.

Acompañaron este contrainforme la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo; así como los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez; y de Innovación Digital, Verónica Gómez.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece hombre por descarga eléctrica en huerta de aguacate en Los Reyes, Michoacán
Colectivo denuncia triple secuestro y ola de violencia en la carretera Ocumicho – Charapan, Michoacán; una logró escapar dejando atrás a dos secuestrados: “Nos están dejando morir”
Cae en EEUU la modelo Vanessa Gurrola: La "doble de Emma Coronel" acusada por homicidio de capo, estaba en la "lista de la muerte" de Sinaloa
Caen 2 presuntos miembros de grupo criminal de Tláhuac, CDMX; les decomisan 20 mil dosis de enervantes
Más información de la categoria
Colectivo denuncia triple secuestro y ola de violencia en la carretera Ocumicho – Charapan, Michoacán; una logró escapar dejando atrás a dos secuestrados: “Nos están dejando morir”
De la cooperación con la DEA y el FBI al combate al crimen en Michoacán: María Cristina Guzmán asume como Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto en la Fiscalía estatal
Cae en EEUU la modelo Vanessa Gurrola: La "doble de Emma Coronel" acusada por homicidio de capo, estaba en la "lista de la muerte" de Sinaloa
Normalistas actúan con la consigna de desestabilizar la educación en Michoacán: IEMSySEM
Comentarios