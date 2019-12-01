Segundo periodo legislativo, oportunidad para reiterar respaldo a políticas que beneficien a los michoacanos: Diana Espinoza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 15:35:12

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- El segundo año legislativo permitirá a los diputados replantear y reforzar las iniciativas y proyectos ejecutados en los primeros 365 días de trabajo, señaló la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado.

Tras dar inicio a los trabajos del periodo, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), indicó que se impulsarán, en conjunto, iniciativas en temas de género, derechos humanos, educación, bienestar y seguridad, todas encaminadas en mejorar las condiciones de los michoacanos.

“Estamos aquí para servir a la gente, y ese seguirá siendo nuestro compromiso. Vamos a trabajar como equipo, como grupo parlamentario, en impulsar reformas y leyes que permitan cambiar la realidad de los michoacanos”, expresó.

De forma individual, refirió que presentará iniciativas en diversos temas, entre ellos la regulación del uso de influencers en las próximas campañas electorales, y la modificación de la edad mínima para ser contendiente a un cargo de elección popular.

Diana Espinoza aseguró que todas las iniciativas que presente en el nuevo periodo, estarán sustentadas en propuestas y estudios específicos, así como consensuadas con la población.