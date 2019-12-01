Segundo anillo periférico genera condiciones para el desarrollo de vivienda: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 11:13:57

Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se donaron 16 hectáreas de predios a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para el desarrollo habitacional frente al quinto segmento del segundo anillo periférico de Morelia.

El mandatario agregó que con la construcción de casas de interés social en las cercanías de esta infraestructura vial, se dará plusvalía y mayor conectividad de transporte público para la zona metropolitana de Morelia.

Reiteró que la administración estatal tiene reserva territorial en gran parte del estado para facilitar la construcción de casas de interés social como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y el programa federal Viviendas para el Bienestar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, compartió en reuniones recientes con el gobernador y presidentes municipales, que la meta para Michoacán es construir 82 mil viviendas durante el periodo sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De esa cantidad, 50 mil viviendas serán de Infonavit, 20 mil de Conavi y 12 mil de Fovissste, de las cuales se tiene un avance del 19 por ciento en suelos validados para su edificación en distintos municipios de la entidad.