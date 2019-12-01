Segundo anillo periférico genera condiciones para el desarrollo de vivienda: Bedolla

Segundo anillo periférico genera condiciones para el desarrollo de vivienda: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 11:13:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se donaron 16 hectáreas de predios a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para el desarrollo habitacional frente al quinto segmento del segundo anillo periférico de Morelia.

El mandatario agregó que con la construcción de casas de interés social en las cercanías de esta infraestructura vial, se dará plusvalía y mayor conectividad de transporte público para la zona metropolitana de Morelia.

Reiteró que la administración estatal tiene reserva territorial en gran parte del estado para facilitar la construcción de casas de interés social como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y el programa federal Viviendas para el Bienestar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, compartió en reuniones recientes con el gobernador y presidentes municipales, que la meta para Michoacán es construir 82 mil viviendas durante el periodo sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De esa cantidad, 50 mil viviendas serán de Infonavit, 20 mil de Conavi y 12 mil de Fovissste, de las cuales se tiene un avance del 19 por ciento en suelos validados para su edificación en distintos municipios de la entidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Combi se estrella contra casa y poste de luz; hay al menos dos muertos
Autoridades michoacanas confirman al menos 7 fallecidos tras volcadura en Tiripetío
Accidente en la Siglo XXI deja un muerto y una herida
Vuelca combi de la ruta Guinda en el Libramiento de Morelia; no hay lesionados
Más información de la categoria
Primera tormenta invernal y frente frío 16 afectan al norte del país
Autoridades michoacanas confirman al menos 7 fallecidos tras volcadura en Tiripetío
Seguirá en prisión Javier Duarte hasta abril de 2026, debido a que le negaron la libertad anticipada
Perfil de alto impacto: Ijmele Díaz Abrego, el nuevo estratega al frente de la Policía de Investigación en la Fiscalía de Michoacán
Comentarios