Segunda etapa de obras en la zona de Peñuelas estarán enfocadas en la mitigación de riesgos y prevención de afectaciones: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:40:04

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- La segunda etapa de obras en la zona de Peñuelas estarán enfocadas en la mitigación de riesgos y prevención de afectaciones durante la próxima temporada de lluvias, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Tras la entrega de la primera fase en la calle de Obreros, el alcalde destacó que lo más importante fue que los habitantes recuperaran su ritmo de vida.

Ahora, dijo, con una inversión superior a los 200 millones de pesos, se ampliarán los drenes externos y se instalarán drenes internos, lo que permitirá reducir entre un 60 y 70 por ciento las afectaciones provocadas por las precipitaciones.

“Esta obra hará una diferencia enorme para la próxima temporada de lluvias y es un ejemplo de cómo en Querétaro realizamos las obras que urgen y que se necesitan”.

Explicó que las intervenciones se realizarán a lo largo de la calle de Obreros, con trabajos graduales en la instalación de cajones internos para garantizar que la infraestructura esté lista a tiempo.

Precisó que esta etapa corresponde al gobierno municipal, mientras que el gobierno estatal iniciará la reconstrucción y ampliación del Bordo Cuates 2, infraestructura destinada a retener y regular la velocidad del agua, además de proteger el patrimonio y la vida de las familias queretanas.

“Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a fenómenos pluviales, en vísperas de las celebraciones decembrinas”.