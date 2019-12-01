Seguiremos apoyando para que más familias cuenten con una vivienda: Alfonso Martínez Alcázar

Seguiremos apoyando para que más familias cuenten con una vivienda: Alfonso Martínez Alcázar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 19:29:32
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Morelia, Michoacán; 4 de julio de 2026.- En el marco de la entrega de viviendas por parte del Gobierno Federal, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó la coordinación que existe con la Federación y el estado, y afirmó que el municipio seguirá apoyando para que más familias morelianas cuenten con un hogar.

En este sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el apoyo del alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar,  para concretar la entrega de viviendas Infonavit en el Fraccionamiento Camponubes, ubicado al poniente de la capital.

El director general del Infonavit Octavio Romero Oropeza, señaló que este reconocimiento habla de que existe una intención real en trabajar en conjunto en temas sociales.

Alfonso Martínez, subrayó que en Morelia no se regatea la coordinación ni el apoyo a programas que son en beneficio de la gente.

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