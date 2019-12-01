Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 08:50:01

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Giulianna Bugarini continúa recorriendo las colonias y tenencias de Morelia, escuchando de frente a las familias y conociendo sus principales necesidades.

“Morena nació caminando, tocando puertas y escuchando al pueblo. Así seguimos, porque la transformación no se mira desde lejos, se construye en las calles, junto a la gente”, expresó.

Bugarini reafirmó su compromiso de seguir caminando Morelia y trabajando por mejores calles, agua y alumbrado, especialmente donde más se necesita, porque transformar la ciudad significa mejorar la vida de sus habitantes.