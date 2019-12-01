Segob refuerza supervisión y transparencia en notarías de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 17:08:33
Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, firmó un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Gobierno, la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías y el Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Michoacán, Asociación Civil, para fortalecer el ejercicio de su función en el estado.

El acuerdo establece bases de coordinación para prevenir e identificar posibles irregularidades y vigilar el desempeño de las notarías en cada distrito, conforme a la Ley del Notariado.

Durante su intervención, Raúl Zepeda Villaseñor precisó que el convenio no debe entenderse como una acción unilateral, sino como un esfuerzo conjunto para unificar criterios y normar adecuadamente la función notarial en la entidad.

Como parte del acuerdo, se realizarán entre dos y tres inspecciones mensuales de manera aleatoria, las cuales serán definidas mediante sorteos con la participación del propio colegio, bajo un principio de transparencia.

Asimismo, el colegio promoverá entre sus integrantes el cumplimiento del marco normativo, coadyuvará en acciones de orientación y capacitación, e informará de manera institucional sobre la probable operación irregular de espacios que se ostenten como oficinas notariales fuera del marco legal.

Con este acuerdo, la Secretaría de Gobierno fortalece los mecanismos de coordinación y supervisión para brindar mayor certeza jurídica a la ciudadanía. La implementación de inspecciones transparentes, la homologación de criterios y la colaboración directa con el Colegio de Notarios permiten consolidar un servicio notarial con reglas claras, apego a la ley y mayor confianza para quienes acuden a una Notaría Pública en Michoacán.

