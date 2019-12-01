Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 11:50:35

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2026.- El subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Daniel Manzo Rodríguez, confirmó que hay denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionadas con la retención de camiones en los filtros instalados por productores de aguacate.

En entrevista telefónica, el funcionario señaló que algunas querellas corresponden a presuntos daños a las cosas y otras, a la retención de unidades. Agregó que varios camiones ya fueron liberados.

Detalló que, en el caso de San Ángel Zurumucapio, hasta el miércoles por la tarde permanecían retenidas algunas unidades, aunque no especificó cuántas.

“Sí hay denuncias y esto lleva su trámite”, declaró Manzo Rodríguez. Explicó que abrir los camiones y manipular la fruta por parte de particulares puede afectar la trazabilidad y la certificación del producto, desde la huerta hasta su traslado.

El subsecretario indicó que los productores insisten en mantener los filtros en distintos municipios, pese a los acuerdos recientes, los cuales fueron la ubicación de seis puntos de revisión de la fruta.

“Las inspecciones se estarán realizando únicamente por autoridades; en este caso, qué es lo que legalmente procede. Cualquier acto fuera, estaría incurriendo hasta incluso en delitos, en acciones consecutivas de delito”, explicó.

Por su parte, los productores aguacateros demandan que se revise correctamente la fruta y que no se permita el ingreso de producto contaminado con la plaga del gusano barrenador.