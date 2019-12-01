Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 19:11:57

Morelia, Michoacán; 24 de noviembre de 2026.– Por medio de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcazar, impulsa la vinculación con el sector automotriz y la promoción de actividades que contribuyan al fortalecimiento de la economía local.

En ese sentido, respalda el evento "Leap Motor Drive Fest Michoacán Motors 2026", que se realizará el próximo domingo 29 de noviembre de 10:00 a 18:00 horas, en la explanada exterior del Complejo Deportivo Bicentenario.

Durante el anuncio, el director de Gestión, Asesoría y Atracción de Inversión de la Sefeco, Pablo Martínez Tapia, señaló que esta vinculación genera oportunidades comerciales y fortalece la actividad económica del municipio.

En tanto que el director general de Michoacán Motors, José Luis Hurtado Salinas, extendió la invitación a las familias morelianas para formar parte de esta experiencia automotriz.

El evento tiene como objetivo acercar la oferta comercial del sector automotriz a la ciudadanía, brindando alternativas de movilidad de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas.

Se estima una asistencia de aproximadamente 800 personas y una derrama económica cercana al millón de pesos, contribuyendo así a dinamizar de la economía local.