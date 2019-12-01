Sefeco anuncia los próximos eventos navideños en tenencias y plazas de Morelia

Morelia, Michoacán; 02 de diciembre de 2025.- Como parte de las festividades navideñas que tiene preparadas el Gobierno de Morelia, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), anunció la realización de tres atractivos eventos que se desarrollarán en el mes de diciembre.

La titular de Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, recordó que el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar ha dado prioridad a la zona rural, las comunidades y las tenencias, pues son una parte fundamental, importante para esta administración.

Diciembre iniciará con el 2do Festival Navideño de Tenencia Morelos, que se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de diciembre en la Plaza Principal de la tenencia, en un horario de 09:00 a 20:00 horas, donde 45 emprendedores locales mostrarán sus creaciones, desde alimentos y bebidas hasta artesanías y bisutería. Cabe resaltar que dentro del programa del Festival, se contará con la participación de los niños cantores de Tiripetío.

El segundo evento presentado fue la 3er Feria del Pulque de Santiago Undameo, la cual se realizará durante los días 13 y 14 de diciembre, en la Plaza Principal de la tenencia, de 09:00 a 18:00 horas. Las y los asistentes podrán disfrutar de las distintas variedades de pulque, así como de la cocina tradicional; además, se presentarán creaciones gastronómicas novedosas, como los tamales de pulque.

Finalmente, del 18 al 20 de diciembre se presentará el 3er Festival Navideño en Plaza del Carmen Bazar, en colaboración con bazaristas de la agrupación Red Morelia Emprende, en un horario de 09:00 a 20:00 horas, donde se contará con la participación de 80 expositores que ofrecerán productos artesanales y actividades para toda la familia.

Durante la presentación de los eventos, la titular de Fomento Económico estuvo acompañada por Marco Antonio Garibay González, director de Mercados y Plazas de Morelia; Gabriela Aguilar Mejía, Jefa de Tenencia Morelos; Arturo Herrera Guzmán, Jefe de Tenencia de Santiago Undameo; Mónica Areli Ramírez, representante del grupo Bazar Red Morelia Emprende; y en representación del Directo de ICATMI Villas del Pedregal, Bertha Alicia Molina Gutiérrez.

Con estas actividades, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo social y comunitario desde las tenencias y plazas del municipio, con el objetivo de promover el crecimiento económico de la ciudad y seguir construyendo el mejor lugar para vivir.