SEE busca fortalecer tradiciones ancestrales desde las aulas: Gaby Molina

SEE busca fortalecer tradiciones ancestrales desde las aulas: Gaby Molina
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 12:09:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de octubre del 2025.- La Secretaría de Educación en Michoacán reiteró su intención de impulsar desde las escuelas el conocimiento y la preservación de las tradiciones originarias del estado, afirmó su titular, Gabriela Molina Aguilar; explicó que fortalecer la identidad cultural desde la niñez es una de las tareas que la dependencia ha decidido asumir como parte de su agenda formativa.

Lo anterior se dio a conocer durante la presentación del Catálogo de Danzas y Fiestas de Michoacán, proyecto editorial desarrollado por Cuarta República. En ese marco, la funcionaria estatal resaltó que el rescate de las raíces indígenas continúa siendo una prioridad dentro de las políticas culturales y educativas que promueve el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

Como parte de los objetivos a corto plazo, expuso, se trabaja en la digitalización de los materiales producidos por la editorial pública, con el propósito de ampliar su alcance y permitir que las obras tengan actualizaciones, así como una mayor distribución dentro y fuera del estado.

Gaby Molina destacó que esta publicación fue punto de partida para la Kuinchekua, celebración realizada cada marzo en las Yácatas de Tzintzuntzan, evento con el que se busca compartir con visitantes y habitantes la riqueza cultural de Michoacán mediante la participación directa de los grupos que resguardan sus tradiciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 975 dosis de estupefacientes y detienen a cuatro personas
Mujer pierde la vida atropellada en la autopista federal 57 México-Querétaro 
Muere en un hospital individuo baleado el Jueves en Uruapan, Michoacán; la mujer sigue internada
Capturan a 18 personas, aseguran cientos de miles de pesos en estupefacientes y un arsenal, en Sinaloa
Más información de la categoria
Capturan a 18 personas, aseguran cientos de miles de pesos en estupefacientes y un arsenal, en Sinaloa
Sustraen a una bebé recién nacida en hospital de Durango; activan Alerta Amber
Renuncia secretario de Economía de Sinaloa, tras desaparición de joven en bar de su propiedad
Redadas migratorias llegan a barrios mexicanos en Chicago; escala tensión en la "Ciudad de los vientos"
Comentarios