Sedum y UNAM impulsan investigación astronómica en el Planetario de Morelia

Morelia, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) trabaja de manera coordinada con académicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impulsar el aprovechamiento científico y académico del Planetario de Morelia, mediante el uso de sus nuevas instalaciones y equipos tecnológicos, informó la titular de la dependencia, María Elena Huerta Moctezuma.

La funcionaria destacó que esta acción busca fortalecer el acceso, la operación y el aprovechamiento del observatorio con fines de investigación y divulgación científica. Como parte de los trabajos, indicó que se formalizará la colaboración que permitirá involucrar a la comunidad académica en la operación de los telescopios y en el desarrollo de actividades para acercar el conocimiento científico a la población.

Entre las acciones previstas se encuentran actividades y talleres de divulgación científica dirigidos a estudiantes de secundarias, preparatorias y universidades, con el propósito de despertar el interés por la astronomía en las nuevas generaciones.

Por su parte, el astronauta michoacano José Hernández resaltó que el nuevo observatorio dará un valor agregado a este recinto que, después de 51 años, se moderniza al incorporar un sistema de telescopios procedente de Italia. Explicó que uno de los equipos está diseñado para la observación de planetas y el otro para el estudio de estrellas. Además, señaló que próximamente se podrán realizar las primeras capturas digitales de imágenes del universo, las cuales servirán para generar materiales de investigación y divulgación científica.

Asimismo, la directora de la ENES, Yunuen Tapia Torres, y el titular del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, Luis Alberto Zapata González, agradecieron el acercamiento de la Sedum al sector académico y a los especialistas en la materia para promover e impulsar de forma conjunta la investigación del universo con tecnología de última generación.

De esta manera, la modernización del Planetario no solo incluye la renovación de sus instalaciones, sino también la generación de oportunidades para el aprendizaje y la investigación a través de la colaboración con instituciones educativas.