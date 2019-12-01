Sedum y Obras Públicas coordinan trabajos de mantenimiento y balizamiento en vialidades de Morelia

Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, fortalece el mantenimiento de las vialidades mediante el trabajo coordinado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) y la Secretaría de Obras Públicas. Como parte de estas acciones, el equipo de Cebras de la Sedum realiza trabajos de balizamiento en distintos puntos de la ciudad, dando continuidad a las intervenciones en calles y avenidas para mejorar la señalización y contribuir a una movilidad más segura.

Entre los puntos atendidos, se encuentran el boulevard García de León y la avenida Ventura Puente, así como las calles Lago de Pátzcuaro y Vicente Santa María, de la colonia Ventura Puente, donde se realizan trabajos de balizamiento escolar para reforzar la seguridad en los entornos educativos.

Asimismo, el equipo de Cebras avanza en el terminado de líneas sobre avenida Las Américas, el trazado de líneas en Circuito Manantiales y la señalización de camellones en las inmediaciones de Plaza Estadio.

Como parte del trabajo coordinado con las brigadas de Obras Públicas, también se realizan labores de balizamiento en reductores de velocidad en Villas de Oriente y San José del Cerrito, con el objetivo de mejorar su visibilidad y favorecer una circulación más segura para quienes transitan por estas zonas.

De igual manera, la Sedum lleva a cabo trabajos de limpieza de señalética vertical en diferentes puntos de la ciudad, para mantener el equipamiento urbano en mejores condiciones de visibilidad y facilitar su identificación por parte de peatones, ciclistas y automovilistas.

Con estas acciones, El Gobierno de Morelia da continuidad a la mejora de las vialidades, y a través de la Sedum y la Secretaría de Obras Públicas, contribuye a fortalecer la seguridad vial, para tener una movilidad más ordenada en beneficio de las y los morelianos.