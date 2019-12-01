Sedum Morelia promueve ordenamiento vial en Central de Abastos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 16:08:40

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- En seguimiento a la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que es fortalecer el orden y la organización en los espacios comerciales de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedum) sostuvo una reunión de trabajo con la Mesa Directiva de la Central de Abastos.

El encuentro fue encabezado por la titular de la Sedum, Joanna Moreno Manzo, así como por el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, quienes reiteraron el compromiso de la administración municipal con el orden y la legalidad en la zona.

Durante la reunión se acordó implementar diversas acciones estratégicas, entre ellas:

• Regulación de horarios de carga y descarga, con el propósito de mejorar la organización interna y reducir situaciones que propicien el comercio irregular.

• Ordenamiento vial por medio de balizamiento, para delimitar espacios, mejorar la circulación y fortalecer la movilidad al interior del recinto, entre otras.

Estas acciones generan un entorno más ordenado y funcional tanto para comerciantes como para clientes, además de reforzar el cumplimiento de la normatividad vigente.

El Gobierno de Morelia reafirma su disposición al diálogo y al trabajo coordinado con los sectores productivos de la ciudad, con el objetivo de priorizar el orden y la organización que abonan a consolidar el mejor lugar para vivir.