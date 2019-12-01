SEDESU de Querétaro propone proteger como Área Natural Protegida 8.9 de las de 9.4 hectáreas del parque Alcanfores

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 21:38:50

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero de 2026.- El Gobierno de Querétaro publicó y sometió a consulta pública el estudio técnico para la declaratoria del Parque “Los Alcanfores” como (ANP).

El estudio está disponible para consulta en el periódico oficial «La Sombra de Arteaga» y en la página web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

De acuerdo con el documento, el predio norte tiene una extensión de 61 mil 642.45 metros cuadrados (6.164 hectáreas).

En tanto, el predio sur tiene una extensión de 33 mil 166.26 metros cuadrados (3.31 hectáreas).

La superficie entre ambos predios suma 94 mil 808.71 metros cuadrados (9.474 hectáreas)

Sin embargo, el proyecto de ANP no contempla la totalidad del predio sur, colindante con el terreno donde se prevé la estación “La Corregidora” de proyecto del tren México–Querétaro.

El área sujeta del proyecto de ANP incluye la poligonal incluye la totalidad del Predio II Norte y sólo 27 mil 694.042 metros cuadrados (2.69 hectáreas) del Predio I Sur.

El documento establece que la superficie restante del predio sur no cumple con las características de importancia biológica, recreativa, cultural y de uso público, ni aporta los servicios ambientales necesarios para incorporarse al decreto.

El diagnóstico ambiental identifica diversos problemas y riesgos en ambos predios, como la acumulación de residuos sólidos y escombros, provenientes de colonias aledañas y usuarios del parque, lo que afecta la calidad ambiental del área.

También se documentan incendios provocados en las inmediaciones, tanto en las vías del tren como en predios baldíos cercanos, que representan riesgo para la vegetación.

El estudio señala la presencia de asentamientos irregulares de personas en situación de indigencia cerca de las vías, lo que genera presión social y problemas en la gestión de residuos.

En la sección norte, un drenaje pluvial arrastra basura durante lluvias intensas, contaminando el hábitat.

El vandalismo ha provocado daños a la infraestructura y equipamiento urbano.

Además, el documento reporta deterioro en juegos infantiles y figuras recreativas, así como cuarteaduras visibles en el puente vehicular dentro del parque norte, lo que implica riesgos para los usuarios y automovilistas.

La propuesta clasifica el área como Zona de Preservación Ecológica de Centros de Población con subcategoría de Parque Intraurbano “Los Alcanfores” .

Entre los argumentos técnicos se menciona la presencia de especies de flora y fauna, incluidas aves migratorias y especies catalogadas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como la función del parque como espacio de regulación ambiental en una zona urbana consolidada.

El periodo de consulta pública se abrió tras la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga”; concluida esa etapa, la Secretaría de Desarrollo Sustentable deberá integrar observaciones y continuar el procedimiento para la eventual emisión del decreto.