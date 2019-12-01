SEDESOQ entrega enseres a familias afectadas por lluvias en Arroyo Seco, Querétaro

Arroyo Seco, Querétaro, 17 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), Luis Nava, encabezó la entrega de 989 apoyos a familias de Concá en el municipio de Arroyo Seco, esto como parte del plan de apoyo a las personas afectadas por las lluvias registradas en la región serrana.

“Vamos a iniciar las caravanas, las rutas de entrega de los enseres domésticos, como ustedes lo saben desde el primer momento hemos estado aquí por instrucciones del Gobernador Mauricio Kuri, atendiendo a las familias afectadas por las lluvias y aquí seguiremos trabajando, iremos a varias comunidades”, explicó.

Entre los apoyos entregados se encuentran 10 refrigeradores, ocho estufas, ocho lavadoras, 24 colchones, 24 cuatro bases de colchón, 400 láminas, 400 despensas, entre otros; los cuales permitirán mejorar las condiciones de vida de las familias y contribuir a la reconstrucción de sus hogares.

Luis Nava explicó que hay 72 familias que han solicitado la reposición de sus enseres. Asimismo, agradeció la colaboración de las autoridades municipales y de las distintas dependencias estatales que se han sumado a los esfuerzos de atención en la zona.