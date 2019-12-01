Sedebi presume inversión de la 4T de mil 501 mdp en pensión para adultos mayores

Ciudad de México, a 19 de diciembre 2025.- La titular de la Secretaría de Bienestar (Sedebi), Ariadna Montiel Reyes, informó que desde que la llamada Cuarta Transformación (4T) llegó al poder en 2018, se han invertido mil 501 millones de pesos para la Pensión de Adultos Mayores.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, la funcionaria federal indicó que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, solamente se destinaron 67 mil 859 millones de pesos; y en la administración de Enrique Peña Nieto el monto fue de 211 mil 886 millones de pesos.

En ese sentido, la secretaria Montiel Reyes destacó que en lo que va del sexenio de la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo y en el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se ha impulsado una “política de derechos”, mientras que anteriormente solo era asistencialista.

“Nosotros estamos construyendo una política de derechos, porque están en la Constitución, pasaron de ser un programa de bienestar a una política de derechos establecida en la Carta Magna”, cerró la titular de Bienestar.