Sedebi acompaña a mujeres con cáncer para garantizar su derecho a la salud y al bienestar

Morelia, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) impulsa el Programa para el Bienestar de las Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, creado en 2023 por el Gobierno de Michoacán a partir del reconocimiento de que la salud es un derecho que debe garantizarse y que las condiciones económicas no deben impedir que las mujeres reciban atención médica y continúen con sus tratamientos.

Desde su creación, el programa ha respaldado a más de 3 mil 300 mujeres en el estado. Actualmente, mil 643 permanecen activas: 769 en tratamiento y 874 en vigilancia médica. Cada una recibe un apoyo de 4 mil pesos mensuales durante el tratamiento y hasta por dos años posteriores a este, con el propósito de contribuir a cubrir gastos de traslado, alimentación y otras necesidades relacionadas con su atención.

La titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, reconoció que enfrentar el cáncer implica gastos adicionales que pueden afectar la economía familiar. Por ello, el programa busca que la falta de recursos no sea una barrera para continuar con los tratamientos y que las mujeres cuenten con mejores condiciones para atender su enfermedad sin descuidar sus necesidades básicas.

El programa cuenta con cobertura en los 113 municipios de Michoacán y una inversión acumulada superior a 256 millones de pesos desde 2023. Al cierre de septiembre de 2026, el recurso ejercido durante el año ascendió a 61 millones 108 mil pesos. Estas acciones forman parte de una política de bienestar para reducir las desigualdades económicas que dificultan el acceso a la atención médica y contribuir a que el derecho a la salud se ejerza en condiciones justas.

A este esfuerzo se suma el fortalecimiento de la infraestructura oncológica en Michoacán, con la incorporación de tecnología como el nuevo PET Scan, que permite realizar estudios especializados y contribuye a evitar traslados a otras ciudades y gastos en servicios privados que pueden alcanzar miles de pesos. De esta forma, se busca acercar los servicios médicos y reducir los costos que enfrentan las mujeres y sus familias durante su proceso de atención.