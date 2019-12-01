SEDEA fortalece al sector pecuario con la entrega de 20 mil aretes identificadores a productores del estado

SEDEA fortalece al sector pecuario con la entrega de 20 mil aretes identificadores a productores del estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:40:00
Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de 20 mil aretes identificadores con el objetivo de mejorar la trazabilidad y el control de la movilización del ganado en el estado, fortaleciendo las condiciones de seguimiento del Registro Electrónico de Movilización (REEMO).

Anaya Aguilar señaló que estos incentivos permiten mejorar las condiciones de manejo del ganado bovino, permitiendo un mejor control zoosanitario, la correcta identificación de cada animal, su origen y el destino de sacrificio, así como una herramienta fundamental para la comercialización de los animales.

“Nos da un enorme gusto el seguir contribuyendo al tema del campo, seguir contribuyendo con los ganaderos, esto es el resultado de la gestión de Romualdo Moreno, reunido con sus presidentes de las Asociaciones Ganaderas nos hicieron la solicitud y la planteamos directamente al gobernador y autoriza para que puedan apoyarles con estos identificadores”, señaló

Romualdo Moreno, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, agradeció al gobernador, Mauricio Kuri, el apoyo brindado, al señalar que representa un respaldo directo para las y los ganaderos del estado, reconociendo la sensibilidad del Gobierno del Estado para atender las necesidades del campo.

“En Querétaro no estamos solos, estamos confirmando una vez más, que en Querétaro si nos voltean a ver, que el secretario de desarrollo agropecuario está muy cercano a nosotros, el gobernador lo tenemos cerca y eso es de agradecer y nos sentimos muy fortalecidos”, concluyó.

