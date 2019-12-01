Secum apoyará a cinco festivales de cine a llegar a las audiencias

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo del 2026.- La secretaria de Cultura en el estado (Secum), Tamara Sosa Alanís, anunció la convocatoria Apoyo a Festivales y Muestras de Cine en Michoacán 2026, con la cual, cinco proyectos se verán beneficiados para lograr llegar a las audiencias en diversos municipios de la entidad.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal señaló que esta convocatoria se suma a los apoyos federales que el gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado previamente para la industria cinematográfica.

Por su parte, Jenniffer Córdova Solis, Jefa del Departamento de Cine de la Secum, destacó que esta convocatoria es de alcance nacional, por lo que podrán participar todos aquellos festivales que tengan un circuito que pase por Michoacán, ademas, es necesario que tengan presencia al menos en dos municipios de la entidad, o necesariamente tendrían que ser Morelia.

La convocatoria estará abierta desde este día hasta el 17 de abril a las 23 horas; el día 07 de mayo se harán públicos los resultados. Cabe señalar que podrían participar solo festivales a desarrollarse del 01 de junio del 2026 al 31 de mayo del 2027 y también pueden aplicar los festivales beneficiados en 2025.

Córdova Solís enfatizó que podrán acceder solo aquellos festivales o muestras de cine que contemplen contenidos con visión de cultura de paz y no violencia, así como incluir actividades formadoras alternativas que puedan nutrir el visionado de las películas como pueden ser talleres, charlas, máster clases.

Cada uno de los premiados podrán acceder hasta a 50 mil pesos de apoyo; como parte de los requisitos de la convocatoria deben presentar un presupuesto detallado y no podrán realizar la compra consolidada de activos fijos. Se debe resaltar que la convocatoria no limita a que los participantes cuenten con patrocinios de marcas o la iniciativa privada.