Sectores productivos piden mayor apoyo al desarrollo y reconocen resultados de Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 17:02:45

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 4 de julio de 2026.- Torres Piña sostuvo una amplia reunión con representantes de los principales sectores productivos de Lázaro Cárdenas, quienes plantearon la necesidad de que el desarrollo económico del municipio alcance también al transporte, la producción de alimentos, el turismo, el comercio y la construcción de vivienda.

En el encuentro participaron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Región Lázaro Cárdenas, COPARMEX, CONATRAM, el Consejo de Autobuses Río Balsas, FECANACO, CANACO Servytur, CEMIC, ATLAC, la Asociación de Hoteleros, los colegios de Arquitectos e Ingenieros y la CROC.

También estuvieron representados constructores de vivienda, empresas de transporte y manejo de contenedores, agentes navieros, empresarios gasolineros, productores limoneros de Parácuaro, la industria acerera, a través de ArcelorMittal México, y empresas dedicadas a la construcción, entre ellas Procisa.

Durante el diálogo, los asistentes coincidieron en que Lázaro Cárdenas requiere una política de desarrollo más amplia, capaz de atender a los sectores que diariamente generan empleos, movilizan mercancías, producen alimentos, construyen vivienda, prestan servicios y sostienen la economía local.

Los transportistas solicitaron mejores condiciones para realizar su actividad; los productores plantearon la necesidad de respaldo para fortalecer la producción y comercialización de alimentos; el sector turístico pidió mayor promoción e infraestructura, mientras que constructores, arquitectos e ingenieros expusieron la importancia de impulsar proyectos de vivienda y obra que generen empleo y atiendan las necesidades de las familias.

En la reunión, los empresarios reconocieron el trabajo de Torres Piña tanto en la Secretaría de Gobierno como en la Fiscalía General del Estado. Señalaron que, desde ambas responsabilidades, mantuvo una relación abierta con los sectores productivos, escuchó sus problemáticas y generó canales de atención que anteriormente no existían.

Destacaron especialmente que su paso por la Fiscalía cambió de manera radical la relación entre la institución y el empresariado, al existir mayor cercanía, capacidad de respuesta y disposición para atender asuntos que afectaban directamente a las actividades económicas del municipio.

Torres Piña afirmó que la seguridad es una parte integral del desarrollo, porque brinda certeza a quienes invierten, producen y generan empleos. Sostuvo que no puede haber crecimiento económico sin instituciones confiables, pero tampoco una estrategia de desarrollo que deje fuera a transportistas, productores, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y constructores de vivienda.

Finalmente, refrendó su compromiso de mantener un diálogo permanente con todos los sectores económicos y de impulsar condiciones para que el crecimiento de Lázaro Cárdenas se traduzca en más inversión, empleos y bienestar para las familias del municipio.