Sector salud de Querétaro mantiene bolsa de trabajo abierta permanentemente: Martina Pérez 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 21:23:22

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril de 2026.- La titular de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, informó que se mantiene una bolsa de trabajo abierta permanentemente, debido a la rotación constante de personal médico y de enfermería, para garantizar la atención en hospitales y centros de salud.

Explicó que la rotación constante en el sistema estatal de salud es debido a la demanda de personal médico en la entidad, lo que ha motivado a mantener una convocatoria abierta para así tener el personal necesario en los hospitales estatales y centros de salud.

“Siempre hemos dicho que sí nos hace falta personal, porque hay renuncias; por ejemplo, a principios de año varios médicos presentan su examen de residencia, son aceptados y renuncian, lo que nos lleva tiempo poder suplir esas vacantes”, dijo.

Reconoció que la principal razón en la rotación de personal es debido a que los médicos ingresan a programas de especialidades, principalmente en los primeros meses del año, cuando se realizan los procesos de selección para residencias médicas.

Reconoció que las vacantes no se limitan únicamente a médicos, sino que también abarcan personal de enfermería, técnicos y otras áreas operativas, lo que obliga a mantener activa de manera continua la bolsa de trabajo.